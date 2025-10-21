„На този етап мисля, че опасността от разпадане на коалицията и на мнозинството е избeгната – но по един конфузен начин“, заяви политологът проф. Огнян Минчев в предаването „Деня на живо“, коментирайки заседанието на Съвета за съвместно управление.

По думите му, след изявлението на Делян Пеевски, че няма претенции за конкретни постове в правителството, „целият скандал се превърна в буря в чаша вода“. Според него напрежението е било провокирано от частичните избори в Пазарджик, но е затихнало без реални последствия.

ГЕРБ носи най-големия риск от кризата

„Безспорно по-големият проблем е за ГЕРБ и за Бойко Борисов“, посочи Минчев.

Той обясни, че партията носи цялата политическа отговорност за управлението.

Лидерът на ГЕРБ: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама... Борисов да каже

„ГЕРБ поема всички негативи, но не може да направи почти нищо, за да ограничи щетите“, допълни Минчев.

Пеевски отказва публична отговорност, но запазва влияние

Минчев подчерта, че конфликтът не е за това дали „ДПС-Ново начало“ да влезе официално във властта. „По-скоро Борисов се опита да представи поканата към партията като изход от напрежението, но реалният проблем е друг — отказът на Пеевски да поеме публична отговорност, въпреки че влиянието му в институциите нараства“, каза политологът.

Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

По думите му, това създава парадокс – огромна власт без формално участие в управлението, което ще доведе до нови сблъсъци „в следващите месеци“.

Нова криза вероятна в началото на 2026 г.

„До началото на 2026 г. можем да станем свидетели на нова, по-сериозна криза“, прогнозира Минчев.

Той посочи, че процедурите около въвеждането на еврото и бюджета временно ще задържат правителството, но напрежението в коалицията остава.

Бюджетът – следващият голям тест

По думите на политолога, предстоящото внасяне на бюджета ще бъде „изключително напрегнато“.

„Бюджетът ще се превърне в горещ картоф – всеки ще се опита да извлече политически дивидент“, коментира Минчев.

Киселова: Миналата седмица беше урок за всички нас. Парламентът ще заработи още утре

Той прогнозира, че президентът Радев ще използва темата, за да разшири влиянието си, а „Продължаваме промяната – Демократична България“ ще атакуват управляващите заради „неразумното харчене през последните години“.

Ще остане ли Наталия Киселова председател на парламента?

Професорът оцени като малко вероятна лесна смяна на Наталия Киселова. „Фактът, че ГЕРБ вече не настоява директно за оставката ѝ, показва, че нямат убедителни аргументи. Идеята за ротация е опит за компромис“, коментира той.

ГЕРБ и ИТН предложиха ротационно председателство на Народното събрание

Според него, БСП са категорично против, а „Има такъв народ“ подкрепят ГЕРБ, надявайки се техният депутат Силви Кирилов да оглави парламента.

„Не виждам сериозен шанс за бърза промяна на председателя на Народното събрание“, заключи Минчев.