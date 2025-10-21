Усмихнат, но отслабнал, бившият заложник Авинатан Ор се прибра от болница в дома на родителите си в селището Шило на Западния бряг, където беше посрещнат от хиляди хора, след като миналата седмица беше освободен заедно с още 19 заложници от "Хамас", предаде Франс прес.

Кадрите от неговото отвличане заедно с партньорката му Ноа Армагани от музикалния фестивал "Нова", близо до границата с Ивицата Газа, бяха излъчени на живо на 7 октомври 2023 г. и обиколиха света.

Докато Ноа Армагани беше насила качена на мотор, крещейки и молейки за милост, Ор беше забелязан да стои с ръце, завързани зад гърба, заобиколен от няколко мъже.

„Хамас“: Предадохме всички тела на заложници, до които имаме достъп

Армагани беше освободена след 248 дни в плен по време на военна операция в Нусейрат, в централната част на Ивицата Газа, но Ор беше върнат едва от плен на 13 октомври, след договореното прекратяване на огъня.

Във вторник той премина през кръговото кръстовище, наречено в негова чест, и през оцветена в жълто порта – цветът, символизиращ подкрепата към заложниците. Докато множеството скандираше името му, Ор използва възможността да се обърне към хората с няколко думи.

"Надявам се, че ще можем да приемем цялата любов, която ни дадохте за години напред. Само ще спечелим с тази любов", каза той и благодари на хората и на "войниците, на героите, без които нямаше да съм тук днес".

Редактор: Станимира Шикова