Израелската армия съобщи, че два ковчега с тленни останки на израелски заложници, държани в Газа, са били предадени във вторник на Червения кръст, предадоха световните агенции.

От влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври „Хамас“ предаде тленните останки на общо 15 заложници. Още 13 тела на заложници трябва да бъдат намерени в Газа и предадени на Израел, посочва "Асошиейтед прес".

Хиляди отпразнуваха завръщането на Западния бряг на бивш заложник на "Хамас"

Редактор: Станимира Шикова