Днес се очаква Народното събрание да се върне към нормалния си ритъм на работа. След седмица на блокаж заради липсата на кворум и невъзможност да се проведе заседание, депутатите ще се съберат в пленарната зала.

До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.

Управление на управлението: Ще се стигне ли до промени в състава на редовното правителство

На заседание вчера, ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ” са обсъдили въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание. Акцент е бил поставен върху изготвянето на бюджета за следващата година.

Все още не ясно дали „ДПС - Ново начало” ще влязат официално в управляващата формация.

Редактор: Габриела Павлова