До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори
Днес се очаква Народното събрание да се върне към нормалния си ритъм на работа. След седмица на блокаж заради липсата на кворум и невъзможност да се проведе заседание, депутатите ще се съберат в пленарната зала.
До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.
Управление на управлението: Ще се стигне ли до промени в състава на редовното правителство
На заседание вчера, ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ” са обсъдили въвеждането на ротация за поста председател на Народното събрание. Акцент е бил поставен върху изготвянето на бюджета за следващата година.
Все още не ясно дали „ДПС - Ново начало” ще влязат официално в управляващата формация.Редактор: Габриела Павлова
