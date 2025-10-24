Министър-председателят Росен Желязков свика работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

Снимка: Министерски съвет

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев посочи, че е направен анализ на дъщерните дружества "Лукойл" и дали попадат в обхвата санкциите. "Така ще можем при конкретки заявления за опит за смяна на собственост, да реагираме. Следим в реално време всички, Търговският регистър е елемент от националната сигурност. Бургаската рафинерия категорично принадлежи, заедно с още няколко фирми, към групата дъщерни дружества, които представляват групата "Лукойл" в България, отговаряйки на критериите за санкции", коментира той.

Припомняме, че в четвъртък САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Това са първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руски петрол, които финансират войната срещу Украйна. Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че е време за незабавно прекратяване на огъня и Вашингтон е готов да предприеме допълнителни действия, ако е необходимо.

Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании.