В емоционално и откровено интервю в рубриката „Тук и сега“, Ирина Тенчева – творец, кулинар, текстописец и майка на три деца – отвори вратите на най-личния си свят. Тя разказа за трудните моменти, за това как децата ѝ са преобърнали живота ѝ, и за чудесата, които я вдъхновяват ежедневно.

Тенчева припомни и семейните корени на музикалната си страст: пианото, подарено ѝ от баба ѝ, сега е наследено от сина ѝ Самуил, който учи в музикално училище.

„Така затварям кръгчето – историята продължава в него“, добави тя.

Иво Аръков и Габи: Любов като приказка и ново начало с малкия Тео

Говорейки за поредицата си „Майки без етикети“, Ирина разказа, че идеята ѝ е да подкрепи жените, които носят майчинството в себе си по различен начин – не само чрез биологично родителство, но и чрез грижа за проекти, каузи или другите около себе си.

„Ние, жените, си приличаме много повече, отколкото ни разделят клишетата. В тази поредица искам да покажа, че е нормално да има трудности и вътрешни борби, без да се срамуваме от тях“, обясни тя.

Относно телевизионния си опит и рубриката „Най-добрата майка“, Ирина заяви, че телевизията не ѝ липсва.

„Времето, в което живеем, ни дава свободата да търсим отговори и да водим смислени разговори без отчети към рейтинг или реклами“, каза тя.

За семейството си, Ирина сподели, че децата ѝ – Спас, Вирджиния и Самуил – не са променили света ѝ, а самата нея.

„Те ми помогнаха да изляза на майчино лице, което може би е стояло вътре, но не винаги съм го харесвала“, призна тя.И добави съвет за всички майки: „След години няма нужда да се обвиняваме. Винаги сме правили най-доброто, на което сме способни в момента.“

Любовта и семейството заемат централно място в живота ѝ. Ирина разказа как е успяла да промени любимия си Иван Христов – известен телевизионен водещ – и как заедно са изградили нов живот, свободен от зависимости.

„Когато човек живее не от страховете си, а с идеалите си, той забелязва светлината. Аз бях катализаторът за него, но всичко се случи естествено“, подчерта тя.

Като най-голямо чудо в живота си Ирина посочи децата си.

Повече гледайте във видеото.