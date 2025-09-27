Снимка: Стопкадър ЕКСКЛУЗИВНО
-
Отиде си иконата от златната епоха на киното Клаудия Кардинале
-
Свилен Ноев: Искам да имам публика, за да запълня дупката в сърцето си
-
Джейми Оливър призна: Първият ми ресторант ме вкара в дългове, спасиха ме хонорарите от книгите (ВИДЕО)
-
Робърт Редфорд и Пол Нюман - от екранни партньори до приятелство за цял живот (СНИМКИ)
-
"Артистът, който промени играта": Светът отдава почит на легендарния Робърт Редфорд
-
"Еми" 2025: Как Оуен Купър, Трамел Тилман и още знаменитости пренаписаха историята на наградите (СНИМКИ)
Техният син се появи за първи път в телевизионен ефир
В „Тук и сега” ще празнуваме рожден ден с Иво Аръков и неговата половинка Габи, а за първи път в телевизионен ефир се появи и техният син Тео. В светинята, наречена Народен театър, в много откровен и емоционален разговор пред Деси Банова-Плевнелиева двамата отварят вратата на най-личния си свят.
„Народният театър се появи като един огромен учител в моето актьорско бъдеще и съм му безкрайно благодарен. Стресът, който имах от Академията, се излекува тук”, разказа Иво.
Той и Габи споделиха повече за първата им среща, а двата казаха, че любовта им е „просто приказка”.
„Той ме намери. Седнахме да пием кафе и ми каза: Ела с мен в София”. Аз се прибрах вкъщи и веднага казах на нашите. Така се запознахме и оттогава не сме се разделяли. В момента, в който го видях, си казах: „Това е моят мъж”, разкри Габи.
„Тук и сега”: Калин Вельов – в личен разказ за музиката, сбъднатите мечти и политиката
Иво пък разказа смешната история, че първо мислел, че тя французойка, затова започнал да ѝ пише на английски език.
Двамата за първи път говориха открито за техния син Тео. Габи разказа, че с появата му Иво се променил коренно и започнал да се открива повече пред нея.
„Колкото и да не ми се иска синът ми да тръгне по моя път, няма как това да не се случи. Има много артистичност в него”, каза актьорът.
Той разказа повече и за миналото му, свързано с предателства, загуби, побои, болести и забранени вещества.
„Миналото ми за мен е сякаш чужд живот. Следя го като история на филм. 2020 е моята година на прераждане. Старият Иво е имал уроци, които е искал да научи”, подчерта Аръков.
Повече от разговора гледайте във видеото.
Последвайте ни