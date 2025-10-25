На 28 октомври финалният концерт от турнето на братя Аргирови ще завладее зала 1 на НДК. В ефира на „Събуди се“ те споделиха своите впечатления и емоции от пътуването си из страната.

„Лично за мен концертът в Пловдив беше най-вълнуващ. Не съм виждал Античния театър толкова пълен“, разказа Светослав Аргиров. „Там бяха Христо Стоичков и Тони Димитрова. На всичките ни концерти се получава магия. Аз винаги гледам очите на хората – те издават всичко.“

Братя Аргирови и Васил Найденов - очаквано добра комбинация

Благовест Аргиров добави, че предстои нов проект: „Ще имаме нова песен с Христо Стоичков. Той много репетира и се представя страхотно. Ние нямаме какво толкова да делим с колегите си – всички сме обичани от публиката.“

Светослав Аргиров също сподели за близките си отношения с Васко Василев: „С него сме много близки приятели и имаме една благородна конкуренция. В Пловдив 3 000 души го поздравиха за рождения му ден, а той им изпя песента "Сбогом, моя любов“.

Братята коментираха още, че са огромни фенове на „Барселона“ и че Христо Стоичков често им разкрива истории „от кухнята“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева