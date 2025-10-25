Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (25.10.2025 - обедна) Начало Спорт Спортни новини (25.10.2025 - обедна) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (25.10.2025 - обедна) Спортни новини (25.10.2025 - обедна) 25 октомври 2025 12:29 Новините на NOVA (27.10.2025 - 7.00) Новините на NOVA (27.10.2025 - 6.00) Новините на NOVA NEWS (26.10.2025 - 20:00) Новините на NOVA (26.10.2025 - централна) Спортни новини (26.10.2025 - обедна) Новините на NOVA (26.10.2025 - обедна) Новините на NOVA NEWS (25.10.2025 - 20:00) Гледайте цялата емисия Редактор: Цветина Петкова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт Кристиано Роналдо стана първият футболист с 950 гола в кариерата си „Преди да си шампион, кой си?“: Спортен психолог за „седемте ментални измерения“ Баскетболен мегасблъсък на най-високо ниво: „Апоел“ (Тел Авив) среща „Партизан“ в София Почина бившият национал на България по бокс Салим Салимов Спортни новини (26.10.2025 - обедна) Избраха Весела Лечева за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба Спортни новини (24.10.2025 - късна) Спортни новини (24.10.2025 - обедна) Спортни новини (23.10.2025 - късна) Спортни новини (23.10.2025 - обедна) Пистата на Националния стадион - напукана, износена и опасна за спортистите Спортни новини (22.10.2025 - късна) Спортни новини (22.10.2025 - обедна) Спортни новини (21.10.2025 - късна) Спортни новини (21.10.2025 - обедна) Спортни новини (20.10.2025 - късна) "Близо до спорта": "Ама" - последните японски жени-гмуркачки, които пазят древна традиция "Близо до спорта": Успех в пикълбола - българският отбор е четвърти на Европейското първенство "Близо до спорта": От пистата до треньорската професия - Николай Атанасов вдъхновява новото поколение спортисти Спортни новини (20.10.2025 - обедна) 15 медала за България от Балканските игри по спортна аеробика Евролигата се пренесе в София заради „Апоел“ (Тел Авив) - клуб с дух, история и смели мечти Спортни новини (19.10.2025 - обедна) Спортни новини (18.10.2025 - обедна) Спортни новини (17.10.2025 - късна) Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България Спортни новини (17.10.2025 - обедна) Спортни новини (16.10.2025 - късна) Официално: Кубрат Пулев ще се бие с руснак на 12 декември в Дубай Спортни новини (16.10.2025 - обедна) Спортни новини (15.10.2025 - късна) Карлос Насар: Не съм обвързан с политически сили, мястото ми е в залата Спортни новини (15.10.2025 - обедна) Кубрат Пулев ще защитава пояса си на световен шампион срещу британец Български екипаж е европейски шампион по ветроходство Националите ни по футбол отстъпиха на европейския шампион Испания с 0:4 Роналдо стана голмайстор №1 в историята на световните квалификации Спортни новини (14.10.2025 - късна) Спортният министър награди с парична премия и плакет Карлос Насар Спортни новини (14.10.2025 - обедна емисия) София ще бъде домакин на Евроволей 2026 България с пореден шампион: 18-годишната Емили Апостолова спечели злато на Световното по самбо Решават дали София, или Варна ще бъде домакин на Европейското по волейбол За първи път от 2 години насам: Григор Димитров изпадна от Топ 30 на световната ранглиста Спортното министерство награди с 50 000 лева световния шампион Ружди Ружди Спортни новини (13.10.2025 - обедна) Софи Хауенхерм - силата да танцуваш въпреки частичната парализа Дамиларе Олауи - идолът в света на екстремното колоездене (ВИДЕО) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА