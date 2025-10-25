Около 250 студенти от Факултета по технически науки в Чачак тръгнаха пеша днес към Нови Сад, за да се присъединят към възпоменателна служба по повод годишнината от трагедията на жп гарата, при която загинаха 16 души.

Студентите казаха пред агенцията, че във Валево, където ще преспят на третия ден от пешеходния си поход, към тях ще се присъединят още 200 студенти, а по-късно и още 200 студенти от други градове.

Преди да тръгнат към Нови Сад студентите от Чачак връчиха купа на паратриатлониста Лазар Филипович, който ги подкрепя от началото на протестите и се включваше в пешеходните походи на студентите.

11 месеца след трагедията в Нови Сад: Граждани почетоха жертвите и поискаха справедливост (ВИДЕО)

"Той беше с нас в най-трудните моменти на походите, когато всеки километър до финала ни се струваше тежък и неговата подкрепа означаваше най-много", каза студентът от техническия факултет, който връчи купата.

Очаква се походът на студентите до Нови Сад да продължи седем дни и да извървят около 238 километра.

На 1 ноември, когато се навършва една година от трагедията в Нови Сад, се очаква да бъде проведена възпоменателна служба за жертвите на срутването на козирката на жп гарата, което отне живота на 16 души.

Редактор: Цветина Петкова