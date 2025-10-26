В малкото село Горна Крушица в община Струмяни хората живеят със страх всеки път, когато трябва да излязат на главната улица. Участъкът, който минава през населеното място, се е превърнал в предпочитан обходен маршрут за туристите, връщащи се от Гърция, за да избегнат задръстванията край Кресна. За местните обаче това означава едно – постоянен поток от автомобили, движещи се с висока скорост, а в селото няма нито пешеходна пътека, нито легнали полицаи.

„Минават като бесни, страх ни е да излезем на пътя“, казват местните. В Горна Крушица живеят около 30 души – почти всички възрастни хора. През лятото навигационните системи насочват шофьорите именно през Горна Крушица като алтернативен маршрут към главния път Е79. Така през селото минават коли от Румъния, Сърбия и България – всички бързащи да се приберат след почивка.

„Колона след колона, все с бясна скорост. Има хора, дето не чуват и не виждат, и ходят по средата на пътя. За мен е въпрос на време да стане беля“, казва местен жител. Пресичането за възрастните е истинско изпитание. „Оглеждаш се насам, после натам, чакаш, чакаш, и докато решиш да минеш – друга кола идва. Така пресичаме“, споделят възрастните.

Кметът на Горна Крушица Христо Варсански настоява институциите да реагират. „Нямаме пешеходни пътеки, нито легнали полицаи. Автомобилите минават като бесни. Искаме поне два легнали полицая – в началото и края на селото, и една пешеходна пътека пред магазина“, категоричен е той.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че пешеходни пътеки и изкуствени неравности могат да бъдат поставени, но инициативата трябва да дойде от Община Струмяни. Оттам уверяват, че вече е сформирана комисия с представители на „Пътна полиция” и Областното пътно управление, която ще направи оглед на участъците с най-сериозен трафик – включително в селата Микрево, Драката и Горна Крушица.

