Смехът, в който винаги има повече от капка истина ражда новата постановка „На гребена на вълната". Главните героини са страхотни актриси, но не само. Работили са заедно и преди, но сега сцената е само тяхна.

Здрава Каменова и София Бобчева разкриха повече за новото представление, в което играят майка и дъщеря. Премиерата вече е минала, а актрисите споделиха повече за емоциите от постановките си. И двете да забелязали както смеха, така и сълзите в очите на любителите на театъра.

Представлението засяга темата връзката между родители и деца, а билетите за ноември вече са разпродадени.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева