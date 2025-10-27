Социалното министерство - с нови мерки срещу браковете в детска възраст и раждането сред непълнолетни. Това е част от кампанията на Държавната агенция за закрила на детето срещу насилието сред подрастващи.

Очаква се министър Борислав Гуцанов и експерти от различните социални институции да изнесат официални данни за броя на ражданията сред малолетни и непълнолетни, както и за това в кои области явлението, известно още като „деца раждат деца“, се е превърнало в постоянна тенденция. Ще се обсъдят и връзките между насилието между деца и тези явления, за да се обсъди как да се намали агресията в тази възраст.

