Имат ли връзка те с агресията между непълнолетни
Социалното министерство - с нови мерки срещу браковете в детска възраст и раждането сред непълнолетни. Това е част от кампанията на Държавната агенция за закрила на детето срещу насилието сред подрастващи.
Очаква се министър Борислав Гуцанов и експерти от различните социални институции да изнесат официални данни за броя на ражданията сред малолетни и непълнолетни, както и за това в кои области явлението, известно още като „деца раждат деца“, се е превърнало в постоянна тенденция. Ще се обсъдят и връзките между насилието между деца и тези явления, за да се обсъди как да се намали агресията в тази възраст.Редактор: Калина Петкова
