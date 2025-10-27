След решението на САЩ да наложи санкции върху руски петрол и газ как България ще се справи с въпроса с „Лукойл”. Темата коментираха бившият министър на енергетиката Еленко Божков и енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Божков смята, че работещият вариант е продажбата на „Лукойл”. Той е на мнение, че България трябва да поиска разрешение от OFAC за такава продажба и с това одобрение да се насочи към сключване на такава сделка.

„Най-добре е да се търси възможността за евентуална сделка с един консорциум, с който бяха започнати предварителни разговори и в който основно участие има Азербайджан и неговата държавна компания”, допълни Божков.

Руските активи в България: Комисията по енергетика в НС реши ДАНС да одобрява сделка за "Лукойл"

Николов смята, че смяна на собствеността е единственият работещ вариант.

„Важно е да се уточни – възможна дерогация, само ако държавата поеме контрол върху рафинерията и докаже, че докато тя упражнява този контрол, няма да бъде в полза на „Лукойл. И OFAC да повярва в това. При прехвърляне на собствеността, това трябва да се случва под контрола на държавата, която да оказва мониторинг върху процеса. Купувачът не трябва да е свързан със санкционирани лица – юридически и физически. „Лукойл” няма да получи лицензи от OFAC, следователно държавата трябва да форсира преговорите, да води комуникация с американската страна, за да е сигурна, че действията са правилно разбрани, че те не са в полза на санкционираната компания”, обясни още експертът.

Александър Николов: България да поиска от ръководството на „Лукойл“ достъп до капиталовите потоци

Той беше категоричен, че България трябва да насочи интереса към западни компании или такива, които имат висок кредит на доверие, доказали своята устойчивост във времето, за да може рафинерията да продължи дългосрочно да работи с инвестиции, модернизация, сигурността на доставките и разумни цени за българските потребители.

Божков изрази съгласие с Николов.

Той коментира и казуса с т.нар. особен управител. Според него назначаването на такъв трябва да гарантира липса на влияние на руския интерес.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова