Внезапният сърдечен арест може да засегне всеки, навсякъде и по всяко време. Навременната реакция може да спаси човешки живот. И всеки един от нас може да окаже необходимата помощ, стига да знае как.

Столична община стартира кампанията „Бъди готов, спаси живот”, като целта е повече от нас да бъдат подготвени в оказване на първа долекарска помощ.

„Държавата няма официална информация какъв е броят на хората, които умират от сърдечен арест на годишна база. По мои изчисления и по разговори с медици, които съм имал, това са стотици хора. Тоест стотици хора могат да бъдат спасени, ако свидетелите на такава случка са обучени и съответно знаят какъв е протоколът, който трябва да приложат”, заяви Димитър Петров, общински съветник и инициатор на кампанията.

Времето за реакция е 3-4 минути.„Би било истинско чудо линейка да стигне до 3 минути при подаден сигнал”, каза Петров.

„Сърдечният арест може да се случи на всеки – не е нужно да имате каквито и да било придружаващи заболявания, симптоми или оплаквания. Може да се случи на всеки, по всяко време”, коментира Петров.

