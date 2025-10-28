-
Спортни новини (28.10.2025 - обедна)
-
България и „Райнметал“ подписаха договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси
-
Григор Димитров пред NOVA: Искам да давам повече – на децата, на България, на тениса
-
Защо от чешмите във Велико Търново потече мътна вода
-
ВСС: 18% ръст на заплатите в съдебната власт
-
„Мелиса” вече е най-силната стихия на планетата за тази година
-
ООН: Русия извършва военни престъпления в Украйна
Земетресението стана малко преди 22 часа българско време в понеделник
Три двуетажни сгради и един магазин са разрушени след земетресението с магнитуд 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир в Западна Турция. За щастие сградите са били необитаеми и на този етап не се съобщава за жертви.
Трусът беше регистриран малко преди 22 часа българско време в понеделник. Според местните власти 22-ма души са пострадали в резултат на панически пристъпи.
Силно земетресение разлюля Турция, усетено е и у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)
Очевидци разказаха, че земетресението е било силно и е продължило дълго време. То е било усетено по-силно в Истанбул, Бурса, Измир, Родосто, както и в някои части на България. През август, приблизително на същото място, отново имаше силен трус.
Над 40 вторични земетресения с различна сила са регистрирани в понеделник вечер.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни