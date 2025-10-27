Силно земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разлюля Западна Турция. Дълбочината на труса е 10 км. Епицентърът е на 29 км от Маниса, 8 км югоизточно от Съндъргъ и на 60 км югоизточно от регионалния център Балъкесир. Земетресението е станало в 21.48 ч. местно време. По данни на Европейския сеизмологичен център трусът е усетен в България и Гърция.

Екипи за спешна помощ са изпратени в региона. Според вътрешния министър на турските работи Али Йерликая има три рухнали сгради и един магазин. Няма пострадали хора.

През лятото приблизително на същото място отново имаше силен трус, който нанесе значителни щети.

Турският президент Реджеп Ердоган веднага реагира на случилото се с пост в социалната мрежа Facebook.

"Пожелавам бързо възстановяване на нашите граждани, пострадали от земетресението.

Следим ситуацията отблизо. Бог да пази страната ни от подобни бедствия", пише той.

Доцент Пламена Райкова от департамент "Сеизмология и сеизмично инженерство" към Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН уточни за NOVA, че трусът е усетен в Бургас, Хасково, Пловдив, Благоевград и София. Има вторични трусове, като три от тях са с магнитуд над 4 по Рихтер. По думите ѝ за момента сеизмичната обстановка на територията на България е спокойна.

