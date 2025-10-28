Последният ковчег, предаден на Израел от палестинската ислямистка групировка "Хамас", се смята, че съдържа останките на заложник, който вече е бил върнат, съобщиха израелски медии.

Ако последните останки не бъдат идентифицирани като тези на все още изчезнал заложник, това би означавало, че 13 тела на заложници остават в Газа.

"Хамас" предаде телата на още двама изралески заложници, държани в Газа

Нито израелската армия, нито правителството коментираха, когато бяха попитани за информацията.

Премиерът Бенямин Нетаняху ще свика среща днес, за да обсъди отговора на Израел. Някои мерки, които Израел може да предприеме, бяха обсъдени с американски представители през последните дни, отбелязва "Джерузалем Пост".

Останките, които бяха предадени в понеделник, трябваше да бъдат подложени на съдебномедицинска експертиза, след като пристигнат в Израел. "Таймс ъв Израел" съобщи, позовавайки се на съответните власти, че процесът на идентификация може да отнеме до два дни.

В предишни случаи обаче самоличността на останките е била установявана в рамките на няколко часа след пристигането им в Израел.

Като част от първата фаза на мирния план на САЩ за примирие между Израел и "Хамас", ислямистката групировка трябва да предаде общо 28 тела.

"Хамас" освободи всички живи заложници на 13 октомври в замяна на стотици палестински затворници.

