Денят започна със заседание на Съвета за съвместно управление, на което една от основните теми беше ротацията на председателския пост в Народното събрание. Въпреки разговорите, все още няма яснота кога точно ще се случи смяната на Наталия Киселова. Каква е цената за БСП за оставането в коалицията и кои са червените линии за бюджета? Тези теми коментира зам.-председателят на БСП Калоян Паргов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS

Според него ротационният принцип е трябвало да бъде въведен още от самото начало, за да се избегне сегашното напрежение.

Ротацията на председателя на НС - на всеки 10 месеца?

"По изрично искане на БСП това е решението на пленума, това трябва да залегне като анекс към споразумението за съвместно управление, тъй като изборът за председател на Народното събрание беше декември месец миналата година, което даде възможност чрез избора на госпожа Киселова предвид нейната експертност и лични качества да бъде най-предпочетения измежду всички, които се предлагаха тогава за председател на парламента", каза Паргов.

►Ротацията в НС и напрежението в коалицията

Калоян Паргов, който изрази недоволство от публичния коментар на Бойко Борисов относно Наталия Киселова.

"Почувствахме се уязвени от това, че някои от партньорите си позволи по този начин публично да говори. Ние не оценяваме, не ценим високо този тип поведение, тъй като БСП винаги сме се стремили да бъдем етични към партньорите и ако има нещо, да си го кажем на тези закрити заседания, което е напълно нормално, защото и ние можем да водим монолог, и ние можем да изреждаме безкрайни въпроси и проблеми", заяви Паргов.

►Бюджет и червени линии: Какви са приоритетите на БСП?

Според зам.-председателя на БСП, освен ротацията, партията настоява и за преглед на заложените политики, както и за бъдеща данъчна реформа.

"Решението на пленума в неделя, да ви го формулирам точно: Да, приемаме ротацията, но искаме и преглед на политиките, заложени в Съвета за съвместно управление. И поставяхме темата и за бъдеща данъчна реформа. Ние започваме разговори и той съвпадна с оценките и мисията на Международния валутен фонд, на нещо, което ние отдавна говорим", каза Паргов. Той допълни, че социалистите настояват за подкрепа за младите семейства.

"Младите семейства - подкрепа, говорим за майчинските, за втората година, където да се повиши и процентът, ако през втората година започне работа, тя пак да получава 75% от това, което ѝ се полага, и това да достигне към един праг около 1000 лева за втората година", посочи Калоян Паргов като една от червените линии за БСП при гласуването на бюджета.

