Ще има ли решение за заплатите на младите лекари? Коментар на стажант-лекарят Калина Божилова от Инициативен комитет „Бъдеще в България” в ефира на "Твоя ден".

"Притеснявам се какви хора ни управляват, защото аз такъв цирк не бях гледала. Общо взето, така се получава, че трите законопроекта, които дъвчем четири месеца, изведнъж се хвърлят в кофата. Все едно са невалидни, въпреки че третият беше предложен от управляващата коалиция като едно много добро решение. Поне на нас така ни беше обяснено, че това е най-доброто, което може да стане. Но самите те си го гласуваха "против", което е супер странно", обясни Божилова.

Д-р Даниел Кипров: Предложенията за заплати са стъпка напред, но не решават всички проблеми

"Сега изведнъж ни се казва, че всички наши искания ще бъдат удовлетворени, че има пари за всички хора в сферата на здравеопазването и че това ще стане през закона за НЗОК. Но няма текстове и това е някакъв таен законопроект, който никой не е наясно какъв е. И явно ще го разберем до края на седмицата. Проф. Ангелов неколкократно каза, че с този бюджет няма да има лекар, който да получава по-малко от 150 на 100 от средната работна заплата. Това си е доста сериозна заявка, която той дава от името на цялата коалиция, така че се надявам да си спази думите. Вече другият въпрос е дали въобще смятаме, че това нещо ще се случи, защото финансовият министър се оказа, че нищо не е чувал подобно нещо за бюджета на Здравната каса", допълни стажант-лекарят.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова