Третата линия на метрото няма да вози пътници по Линия 3 "Хаджи Димитър" - "Горна баня" на 8 и 9 ноември. Причината е предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението по бул. „Владимир Вазов“ и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение.

Така Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя).

През този период ще бъде осигурен заместващ транспорт.

