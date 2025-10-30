Жители на столичния квартал „Младост“ 3 излизат на протест срещу застрояването на детската площадка между блокове 303 и 309. Хората настояват теренът да остане зелен и достъпен за децата.

Недоволните хора се събраха пред сградата на Направление „Архитектура и градоустройство” в центъра на София. По думите им според настоящия ПУП теренът е за озеленяване и не е ясно как имотът е придобит и защо Столичната община не е обжалвала.

Протест срещу застрояването на градинка в столичен квартал

Според една от протестиращите наскоро СО отказала на инвеститора да вдигне 9-етажна сграда на терена. Той обжалвал в съда и спечелил делото. СО обаче не обжалвала решението.

