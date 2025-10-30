Отзвукът от срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин отекна по целия свят. Според бившия зам.-външен министър Любомир Кючуков разговорът е върнал нещата в стартово положение, а резултатът е, че има намаляване с 10% на американските мита срещу отлагане с година на забрана на експорта на китайски редкоземни богатства. Дипломатът заяви в „Денят на живо”, че това показва взаимната зависимост между двете страни и зависимостта на света от тези отношения, които се колебаят между конкуренция и конфронтация.

Според Кючуков до петролна криза заради санкциите срещу Русия, няма да се стигне, но ще има пострадали, а там ще е и България. „Това не е епизод в политиката на Тръмп. Той оказва натиск върху Русия, но има икономически интерес – отваря пространство. Той настоява на санкции в енергетиката”, каза Кючуков. Той допълни, че страни като Германия са потъсили решение на проблема, а ние сме търсили начин как да изпълним санкциите. Според него евтините руски енергоносители не са опции за континента Европа и се заместват основно с американски.

Относно близкия изток Любомир Кючуков обясни, че там е подписано споразумение , което трудно се спазва. „Хамас” не контролира всички въоръжени групировки. Те ще се стараят да избегнат разоръжаването. Нетаняху има нужда от конфликт за политическото си бъдеще и използва всяка провокация за атака. Мирният процес може да заседне между първа и втора фаза, заяви дипломатът.

