Снимка: БГНЕС
-
Надежда Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира
-
На прага на зимния сезон: Ще плащаме ли по-справедливи сметки за отопление
-
МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу "Величие" за документни престъпления и източване на държавен ресурс
-
Дни преди началото на отоплителния сезон: Още не е ясно какви сметки за парно ще плащаме през зимата
-
Високо напрежение в парламента: Кои теми предизвикват остри спорове между управляващи и опозиция
-
Спортни новини (30.10.2025 - обедна)
Има взаимна зависимост между САЩ и Китай в техните отношения, смята дипломатът Любомир Кючуков
Отзвукът от срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин отекна по целия свят. Според бившия зам.-външен министър Любомир Кючуков разговорът е върнал нещата в стартово положение, а резултатът е, че има намаляване с 10% на американските мита срещу отлагане с година на забрана на експорта на китайски редкоземни богатства. Дипломатът заяви в „Денят на живо”, че това показва взаимната зависимост между двете страни и зависимостта на света от тези отношения, които се колебаят между конкуренция и конфронтация.
Тръмп обяви финализирането на търговската сделка между САЩ и Южна Корея
Според Кючуков до петролна криза заради санкциите срещу Русия, няма да се стигне, но ще има пострадали, а там ще е и България. „Това не е епизод в политиката на Тръмп. Той оказва натиск върху Русия, но има икономически интерес – отваря пространство. Той настоява на санкции в енергетиката”, каза Кючуков. Той допълни, че страни като Германия са потъсили решение на проблема, а ние сме търсили начин как да изпълним санкциите. Според него евтините руски енергоносители не са опции за континента Европа и се заместват основно с американски.
Относно близкия изток Любомир Кючуков обясни, че там е подписано споразумение , което трудно се спазва. „Хамас” не контролира всички въоръжени групировки. Те ще се стараят да избегнат разоръжаването. Нетаняху има нужда от конфликт за политическото си бъдеще и използва всяка провокация за атака. Мирният процес може да заседне между първа и втора фаза, заяви дипломатът.
Редактор: Емил Йорданов
Последвайте ни