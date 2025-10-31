-
Факли и свещи носиха хора от различни възрасти – деца от детски градини, ученици, учители, общественици
Факелно шествие премина през пешеходната зона на Враца в навечерието на един от най-уважаваните български празници – Денят на народните будители. Факли и свещи носиха хора от различни възрасти – деца от детски градини, ученици, учители, общественици.
Към предварително заявилите участие традиционно към колоните се присъединиха и хора, дошли просто да погледат.
В навечерието на Деня на будителите: Студенти от СУ в помощ на бездомните хора
Накрая шествието стигна до площада пред сградата на общината , където след кратка церемония 10 избрани по достойнство факлоносци запалиха символичен „огън на признателността“ в знак на почит към делото на българските будители.Редактор: Емил Йорданов
