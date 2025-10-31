Студенти от специалност „Регионално развитие” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” инициираха дарителска кампания в подкрепа на бездомните хора в София.

На Деня на народните будители – 1 ноември, те ще бъдат в университета, където ще събират дарения от консервирана храна, дрехи и одеяла в помощ на едни от най-уязвимите хора през студените месеци.

Младежите вече имат опит в работата с тази общност – те участваха като доброволци в преброяването на бездомните хора в града, реализирано от Столична община и Института за изследване на човека към БАН. Екипите на студентите извършиха преброяване както в централните части на столицата, така и в кварталите „Люлин” и „Красна поляна”.

Повече за инициативата и за това как всеки може да подаде ръка, разказа в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS деканът на Геолого-географския факултет проф. Климент Найденов.

Проф. Найденов определи своите студенти като съвременни будители. „Тези млади хора всеки ден ме изненадват с това какво могат да направят и какви инициативи подемат”, сподели той.

По думите му, по време на преброяването студентите са се докоснали до топлина и доброта в общността на бездомните хора, което ги е вдъхновило да организират кампанията. „Знаете ли, те сами стигат до извода, че фундаментът на нашето общество са добродетелите – милосърдие и щедрост. С тях обсъждахме какво всъщност е богатството за един човек. Не е това, което притежаваш, а това, което можеш да дадеш. И трябва да ви кажа – тези млади хора са толкова ентусиазирани, просто е нещо уникално”, допълни деканът.

Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да го направи утре, 1 ноември, от 8:30 до 17:30 часа в северното крило на Софийския университет.

