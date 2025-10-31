Тази вечер се проведе най-голямото факелно шествие в столичния квартал "Люлин" за Деня на Народните будители. Повече от 1000 ученици, преподаватели и граждани се преклониха пред великите дела на българските будители.

Шествието започна малко след 18 часа от църквата „Св. Климент Охридски“ и стигна до новостроящия се храм „Св. Патриарх Евтимий Търновски“. Местата носят имената на будители, отдали живота си на духовното просвещение на народа, запазването на българския език и утвърждаването на християнските ценности. Шествието завърши с кратък молебен и рецитал.

