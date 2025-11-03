Напрежение в Белград след големия антиправителствен митинг в събота. Стотици противници на управляващите се стекоха пред парламента, за да подкрепят майката на една от жертвите на рухналата в Нови Сад козирка.

Диана Хърка, чийто 15-годишен син беше фатално затрупан под отломките, обяви гладна стачка – с искане управляващите да поемат отговорност. Пред парламента в Белград нейните съмишленици бяха напът да се сбият с привърженици на президента Александър Вучич.

Защитниците на властта построиха палатков лагер пред Народното събрание, за да пречат на протестиращите да достигнат сградата. Тежко екипирани полицаи успяха да се намесят и предотвратиха сбиване.

Редактор: Ивайла Митева