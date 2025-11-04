Община Несебър започна проект за изграждане на зелена инфраструктура по процедура „Зелени мерки за по-чист въздух“.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината чрез намаляване емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10). Дейностите са насочени към ограничаване източниците на вторично разпрашаване и пречистване на въздуха по естествен път чрез разширяване на зелените площи в градска среда и засаждане на растителни видове с най-висока степен по отношение улавянето на ФПЧ10. Предвидено е изпълнение на озеленяване в обществено достъпни поземлени имоти – общинска собственост, в урбанизираните територии на градовете Несебър, Обзор и Свети Влас.

Близо 34 000 души ще усетят директно ефекта от предприетите мерки.

Проектът ще допринесе за изпълнение ангажиментите на страната в сектор „Въздух“ и постигане на цели, произтичащи от европейското и национално законодателство, съгласно Решение на Съда на Европейския от 2017 г. за неспазване на нормите на пределно допустимите стойности на прахови частици в атмосферния въздух.

Общата стойност на инвестицията и на безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., е 2,1 млн. лв.

Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Зелени мерки в градска среда“, по приоритет 5 „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 41 месеца.

