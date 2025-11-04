В резултат на преминаващ студен атмосферен фронт вторникът ще е облачен и дъждовен на много места в Южна и на по-малко в Северна България. От обяд нататък валежите северно от Стара планина ще спират. В Северозападна България до вечерта и облаците за кратко ще се разкъсат. Очаква се вятърът да е студен с по-осезаеми пориви в Дунавската равнина. Дневните температури ще се движат в късноесенния диапазон от 10 до 15-16 градуса.

До края на седмицата обстановката ще е неустойчива и динамична. Ще е по-често облачно, в ниската част на страната с предпоставки за есенна мъгла в ранните часове.

След напоителни валежи през нощта в южните и източните райони, в светлите часове в сряда дъждът ще е спре, но ще остане облачно, тук-там с кратки слънчеви прозорци. В четвъртък и петък ще има локални валежи, временно интензивни в отделни точки на страната. Дневните температури ще са без особени движения, в границите от 10 до 15 градуса.

Предстоящите почивни дни ще са облачни, в ранните часове мъгливи в ниските райони. Късно следобед в събота ще вали в Западна България. В неделя дъждове се очакват и в Централна България. Температурите леко ще се повишат - в следобедните часове и на двата дни - между 13 и 18-19 градуса.