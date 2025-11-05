Снимка: iStock
Максималният размер на нов дълг през следващата година е заложен да бъде до 10,5 милиарда евро
Министерството на финансите публикува първия бюджет на България в евро.
Заложените приходи за 2026-та година са 51 милиарда и 436 милиона евро. Държавата залага разходи в размер на 55 милиарда и 85 милиона евро. Или отново ще харчим повече, отколкото изкарваме.
Прогнозата е дефицитът да бъде в размер на около 3%. Инфлацията е 3.5 на сто.
Максималният размер на нов дълг през следващата година е заложен да бъде до 10,5 милиарда евро.
Данъчните облекчения за родителите се запазват такива, каквито са и в момента - 600 лева на дете. Минималната работна заплата е 620 евро. Майчинството се вдига на 460 евро през втората година или 900 лева при 780 сега.Редактор: Ивайла Митева
