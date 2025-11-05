В следващите дни времето ще запази неустойчивия си есенен характер с облаци, периодични валежи и колебливи температури без драстични аномалии. Страната ни попада в средиземноморска област с ниско налягане.



След облачната сряда с оскъдни дъждове и дневни температури в интервала 10-15 градуса, четвъртъкът ще е дъждовен. Още преди обяд валежи се очакват в източната половина на страната, а по-късно ще превали и в западните райони. Снежната граница ще е високо в планините, където за кратко снеговалежът ще е интензивен. В петък по-съществените валежи ще са в крайните западни райони.

Прогноза за времето (05.11.2025 - сутрешна)



Почивните дни ще останат облачни, с кратки слънчеви прозорци. Дъжд в събота следобед се очаква в Западна и на по-малко места - в Централна България.

В неделя подобна ще е обстановката в южната половина на България. Температурите ще се повишат с показания в топлите часове до към 20-22 градуса в неделния ден. Ветровете ще са преобладаващо източни, без опасно силни пориви.



В първите дни на следващата седмица отново ще има валежи с локален характер – в понеделник – на повече места в Западна България, а във вторник – в южните и източните райони. Температурите ще останат сравнително високи, спрямо обичайните сезонни нива.



Ранните прогнози допускат по-сух период от 12 до към 17-18 ноември. Ако прогнозираната циркулация се запази, сутрините ще са с условия за мъгли и слани, денем облачността ще е с чести разкъсвания и температури в диапазона 10-15 градуса.