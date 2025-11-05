Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (05.11.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (05.11.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (05.11.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (05.11.2025 - сутрешна) 05 ноември 2025 07:11 Прогноза за времето (04.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (04.11.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (03.11.2025 - обедна) Прогноза за времето (03.11.2025 - сутрешна) „Сиромашкото” лято отстъпва пред студен фронт Прогноза за времето (02.11.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивайла Митева Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Задава се ново затопляне Бизнесът и финансистите срещу бюджета: Целта е неефективно харчене на пари в частна полза Зов за помощ: Росица се нуждае от средства за високорискова операция Бойко Борисов: Бюджет 2026 е коалиционен, а не само на ГЕРБ Защо евентуалната ваксинация на животни срещу шарка раздели овцевъди и козевъди у нас Цените у нас са скочили с 64% 2013 г. насам Николай Василев за бюджета: Започваме да приличаме на комунистическите страни, а бяхме най-дисциплинирани в Европа Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал Ще бъдат ли задължени търговските обекти да използват държавно одобрен софтуер Жители на Божурище на протест с искане за мерки срещу трафика на тирове Фелдшер е със счупен нос след нападение от близки на пациент Спасиха щъркел в Монтана Затварят линия 3 на метрото през уикенда Ограничават движението по част от „Тракия” в изпреварващите ленти Продължава разследването за 70-те тона пилешко месо без документи Първият бюджет на България в евро: Минималната работна заплата ще е 620 евро Голяма авария остави Асеновград без вода МОН увеличава броя на училищните психолози Зорница Русинова: Еврозоната ни дава сигурност и възможност за просперитет Любов от втори поглед: Подкрепа за еврото преди и след приемането му Признание за NOVA: Репортерът Запрян Запрянов е отличен за отразяване на Служба „Военна полиция“ Дигитална крачка напред: Българската православна църква създаде свое мобилно приложение Вълчев: В ерата на AI е важно учениците да развиват математическите си умения Рекордните приходи и разходи: Какви са притесненията на бизнеса и синдикатите? Технически преглед само с платени фишове: Омбудсманът атакува текстовете пред Конституционния съд „Челюсти”: Първият бюджет в евро и споровете за разходите в него Желязков към Домбровскис: Всички системи в България са готови да работят с еврото Дацов: Икономически растеж не се постига чрез увеличаване на данъците "Юмруци в лицето на българските предприятия": Какви са червените линии в проектобюджета за 2026 г. Рая Назарян: Ще продължим да работим интензивно, за да осигурим плавен, прозрачен и успешен преход към еврото Линейка блъсна и уби възрастен мъж в Симеоновград Росен Желязков: Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти Пиер Граменя: България няма да спасява по-богати държави от еврозоната Жестоко убийство: Намериха удушен 42-годишен мъж във Варна България на прага на еврозоната: Световният финансов елит се събра на конференция в София (ОБЗОР) Арестуваха мъж, заплашвал с нож деца в София Двама българи успяха да издърпат 40-тонен самолет Мъж нападна полицай с брадва, пуснаха го под гаранция от 2000 лв. Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев отговаря на депутата от БСП Драгомир Стойнев за данък дивидент България с нов световен шампион по бийтбокс: Skiller и Максо покориха Япония Домбровскис: Влизането на България в еврозоната е плод на дисциплина. Петкова: Това е само началото на пътя Близо 60% от българите някога са били пред бърнаут Прогноза за времето (04.11.2025 - обедна) Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер остава на поста си Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска прекратяване на разследването Катастрофа с пострадали на пътя Плевен – Бяла (СНИМКИ) Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха първите български евробанкноти (ВИДЕО+СНИМКИ) Управителят на БНБ: България не може да има други посока и принадлежност, освен еврозоната ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА