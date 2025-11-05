Няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Причината – работодателите отказаха да влязат в Министерския съвет и да обсъждат Бюджет 2026. Аргументът на работодателите да не участват в съвета е липса на диалог, пренебрегване на исканията на бизнеса и заявка, че частният сектор ще плати крайната сметка в името на трите процента дефицит.

Синдикатите от своя страна заявиха, че не разбират защо социалните им партньори не желаят да изразят своята позиция. „Това, което става, е нечестно. НСТС е мястото всяка страна да изрази своите позиции. Ние стояхме и държахме плакати и показахме претенции относно недостатъците не само в държавния, но и в бюджета на ДОО, а след това ги изказахме на Министерството на финансите. Ако някой има претенции, нека да посочат имена и от кого в коалицията искат решения. Не са виновни синдикатите и не трябва да се настройват държавни срещу частни служители”, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

КНСБ: Бюджет 2026 е на безхаберието към работещите

Според закона за публичните финанси бюджетната процедура вече е забавена. Това каза главният икономист на КНСБ Любослав Костов, след като заседанието на НСТС беше отменено. „Получихме бюджета преди по-малко от 48 часа и ние, като отговорен социален партньор, се постарахме да дойдем на НСТС със становище от 30 страници с неща, които харесваме, не харесваме и с предложения как да се подобри законът за държавния бюджет за 2026 година. Днес дойдохме с нагласата да ги представим, тъй като винаги сме се държали като отговорни социални партньори и не сме спъвали бюджетната процедура”, коментира той.

Костов припомни, че миналата седмица по същото време пак имаше НСТС, но по друга тема. „Тогава ние влязохме, присъствахме и изразихме нашите позиции, включително и по минималната работна заплата. Тогава правителството беше решило да развърже минималната заплата от закона. Ние не се обидихме, не излязохме и не бойкотирахме. Влязохме вътре с аргументи, експертиза и въпроси към изпълнителната власт. В крайна сметка минималната заплата си остана такава, каквато пише в закона. Не разбираме днешното поведение на нашите социални партньори. Според нас всичко трябва да се случва на масата на диалога”, обясни Костов.

Според него Бюджет 2026 не е идеален, а е бюджет на компромисите. „Идеята на Тристранката е властта да ни чуе, да вземе балансирано решение и в крайна сметка бюджетът да се подобри. Надяваме се възможно най-бързо НСТС да се свика и бюджетната процедура да се задвижи напред през Министерски съвет и да влезе в Народното събрание”, заяви главният икономист на КНСБ. „Това противопоставяне, което се случва, не помага на никого. Никой няма интерес от това, влизайки в еврозоната, да се противопоставяме и постоянно да сеем омраза”, допълни Костов.

Бойко Борисов: Бюджет 2026 е коалиционен, а не само на ГЕРБ

Междувременно правителството реши все още да не внася за гласуване в парламента проектобюджета за догодина. „Това е коалиционен бюджет. Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г.”, заяви по-рано в кулоарите на парламента лидерът на партията Бойко Борисов.

Очаква се държавата да обяви кога и как ще се възобнови диалогът.