На 5 ноември 1947 г. е открит старопланинският проход „Хаинбоаз“. Това е същият път, който от 1948 г. е преименуван на "Проход на Републиката", припомня БТА.

Проходът е прокопан от първата в България Национална младежка строителна бригада.

Името "Хаинбоаз“ произлиза от турското „Боаз“, което означава гърло, проход и „Хаин“ – коварен, вероломен.

Строителството започва през 1946 г. и в него се включват хиляди младежи от страната, както и бригадири от няколко европейски страни, сред които Югославия, Полша, Гърция и Швейцария.

Само за година е прокарано шосе, свързващо Северна и Южна България в района на Средна Стара планина.

Общата дължина на трасето е 57 километра.

Крайните му пунктове са град Гурково, област Стара Загора (на юг) и село Вонеща вода, община Велико Търново (на север).

700 метра надморска височина е най-високата точка на прохода, на която пресича планинското било.

В края на 1877 г., по време на Руско-турската освободителна война, през прохода преминава армията на генерал-лейтенант Фьодор Радецки, която с обходна маневра излиза в тил на османските войски в ключовата зимна битката при Шипка-Шейново.

Проходът дълго време след освобождението на страната е неизползваем за моторни превозни средства.

Последва укрепване, разширяване и павиране на трасето - в периода от 5 август 1946 година до 5 ноември 1947 година.

На 27 октомври 1947 година Младежката строителна бригада на гръцката демократична младеж „Янис Зевгос“, която работи два месеца на Прохода на република – Хаинбоаз, при напускането на нашата страна е отправила следното обръщение към българския народ:

„Другари и другарки, младежи и девойки!

Гръцката строителна бригада „Янис Зевгос“, напускайки гостоприемната земя на родината Ви, за да се върне в Булкос – Югославия, след двумесечна работа на Прохода на Републиката – Хаинбоаз, Ви изпраща най-горещ младежки привет. Дълбоко трогнати се прощаваме с народно-демократичната Ви България, която добре познахме и почувствахме през това време. Познахме я и почувствахме, защото два месеца сме работили рамо до рамо с най-драгоценната й част – младежта й и заедно с народа й в градове манифестирахме общото ни желание за прогрес, мир, строителство.

Това двумесечно пребиваване в страната Ви ще остане незабравимо за нас и ще ни напомня постоянно, че всякога със същия ентусиазъм трябва да изпълняваме нашия величествен демократичен дълг.

Прощавайки се с Вас, заявяваме, че както в Хаинбоаз, така и във всичките други строителни обекти ще даваме силите си с кирката и лопатата. (…)

Да живее братството и единството между двата ни народа!

Да живее българската и гръцка младеж!

Да живее демокрацията!“

***

На 12 ноември 1947 приветствие до бригадирите и бригадирките на Втори хаинбоазки батальон поднася и тогавашният министър-председател на България - Георги Димитров:

„Приемете моите най-горещи поздрави по случай завършването на Прохода на Републиката в обещания срок – 31 октомври.

Героичният младежки труд е могъщ фактор в строителството на Народната република България и за защита на нейната национална независимост. Трудовите подвизи на младежта са прекрасен пример за целия български народ, който, от своя страна, не само може да се гордее със своята младеж, но и обгражда с искрена любов, признателност и благодарност.

Една изключително голяма заслуга на бригадирското движение е, че в неговата среда се възпитават, закаляват и израстват новият българин и новата българка, за които физическият труд не е унижение, а чест и доблест, и за които любовта и верността към Народната република е висш закон. Трудно е да се намерят достатъчно силни думи, за да се изрази възхищението от младежките бригади, които се явяват ковачници на истинска дружба, на честни и твърди характери, на освобождаващи се от влиянието на гнилостта и корупцията…, самоотвержени патриоти и непоколебими борци за благоденствието и щастливото бъдеще на нашия народ. Бригадите в същото време са школи за здраво и дейно политическо възпитание, за народно единство, осъществявано от Отечествения фронт, за славянска и международна солидарност.

Желая от все сърце на доблестните бригадири и бригадирки в цялата страна нови по-нататъшни успехи за благото на нашата Родина.

Георги Димитров министър-председател на Народната република България.“

В наше време, през август 2009 е завършен проточилият се 3 години ремонт на прохода, като днес той е отново отворен за движение.

Извършена е реконструкция и в някои участъци – рехабилитация на пътя, и поради продължителните надлъжни наклони е отворена трета лента за движение.

