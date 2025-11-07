И в петък времето ще е предимно облачно, с възможни слънчеви проблясъци следобед над Южна България. Валежи се очакват в планините и по периферията на страната. Почти без валежи или само слаби превалявания ще е в Централна България. Вятърът ще е до умерен, от изток. Температурите призори ще бъдат между 5 и 10 градуса, а следобед - от 10 до 15.

През почивните дни предстои затопляне, по-осезаемо в централните и източните райони. В събота дневните температури ще са между 13 и 18 градуса, а в неделя - край морето ще достигнат и над 20.

Задава се ново затопляне

Облачността в събота ще е значителна, с локални валежи в Централна и Западна България. През нощта срещу неделя ще вали и в източните райони. В неделя облаците ще са променливи, със слаби превалявания край морето и в Югоизточна България.

Времето ще остане неустойчиво и в първите дни на следващата седмица, с валежи до сряда. От четвъртък се очаква по-сух период. Сутрините ще са прохладни, с условия за мъгли и слани, а следобедите - с повече слънце и температури между 12 и 17 градуса.