Възможни са задръствания
Продължава ремонтът на 11-километровия участък на АМ „Тракия” в област Сливен. Трафикът се движи двупосочно в платното за София.
И по АМ "Хемус" е възможно да има задръствания заради ремонта на 7-километров участък, който се очаква да приключи на 15 ноември. Там движението е отбито в платното за Варна.
По преценка на "Пътна полиция" е възможно организацията на движението да се промени, за да не образуват тапи.
