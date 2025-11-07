Продължава ремонтът на 11-километровия участък на АМ „Тракия” в област Сливен. Трафикът се движи двупосочно в платното за София.

И по АМ "Хемус" е възможно да има задръствания заради ремонта на 7-километров участък, който се очаква да приключи на 15 ноември. Там движението е отбито в платното за Варна.

По преценка на "Пътна полиция" е възможно организацията на движението да се промени, за да не образуват тапи.

Редактор: Дарина Методиева