„Лукойл“ ще трябва да прекрати дейността си в Молдова от 21 ноември. Това заяви молдовският министър на енергетиката Дорин Жунгиету.

По думите му руската петролна компания притежава множество бензиностанции, снабдява петролния пазар и е частен собственик на единственото в страната съоръжение за съхранение, доставка и зареждане на самолети с гориво на летищата.

Жунгиету посочи, че Молдова е поискала временно изключение от Вашингтон, за да може „Лукойл“ да продължи дейността си в страната, докато казусът със санкциите срещу компанията не бъде разрешен, така че снабдяването на Кишинев с горива да не бъде нарушено или прекъснато изцяло. Министърът добави още, че страната му е решила да отхвърли предложението на „Лукойл“ да продаде активите си и летищната инфраструктура на друга компания.

Във Финландия веригата бензиностанции Teboil, собственост на „Лукойл“, започва да изчерпва горивните си запаси. Причината - санкциите на САЩ срещу компанията-майка възпрепятстват дейността ѝ. Това съобщи в петък вестник Helsingin Sanomat, позовавайки се на говорител на Teboil.

„Изчерпваме запасите си от гориво, което означава, че някои бензоностанции вече нямат определени видове гориво, а броят на незаредените бензоностанции нараства всеки ден“, заяви Тони Фликт, директор „Маркетинг и комуникации“ на Teboil.

Редактор: Станимира Шикова