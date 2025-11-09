-
На последното световно първенство по шотокан българите завоюваха 4 титли и общо 19 медала
Първенството по шотокан карате беше проведено между 24 и 26 октомври. Българските състезатели се представиха според очакванията - 19 медала и общо 4 титли в различните възрастови групи. Това разказа треньорът Иво Мукански в "Близо до спорта".
Конкуренцията е била силна, както е обичайно за тези шампионати. Трите държави, които доминират в шотокан са Румъния, България и Сърбия, разказва Мукански. Тази година Япония е била изненадата, защото идват с много силен отбор и стигат до 4 място по медали със само 7 състезатели.
"Близо до спорта": "Ама" - последните японски жени-гмуркачки, които пазят древна традиция
Мукански казва, че силата на българския шотокан идва от натрупания с годините опит. Всяка година има множество семинари с майстори от Япония. Не на последно място се е увеличил броят на турнирите, което допринася за качествена подготовка.
Сега предстоят големи частни турнири, а след това и семинар с японски майстори. Мукански не пропусна и предстоящите изпити за майсторските степени, които ще бъдат последвани от нов турнир.
Повече гледайте във видеото.
