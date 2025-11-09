-
Съпротивлението на течностите прави тренировките във вода по-ефективни
Аквафитът съчетава аеробика, кардио и силови упражнения във вода, което го прави идеален за всяка възраст и физическа подготовка, разказва “Дойде Веле”. Силовите тренировки и упражненията за издържливост се съчетават най-добре във водата. Започва се с разгрявка с макарон, която цели да тонизира и да засили кръвообращението.
Съпротивлението на течностите прави тренировките във вода по-ефективни, защото се борим с това съпротивление с всяко движение. Това ни кара да горим повече калории. Укрепват и дихателните мускули.
Проучвания доказват, че аквафитнесът има ползи за здравето. Възрастни с наднормено тегло с две тренировки седмично, намаляват талията си само за 6 седмици. Друго проучване казва, че след два месеца тренировки група с хронично белодробно заболяване имат по-добра издържливост, отколкото друга група, която тренирала на сушата.
Повече гледайте във видеото.
