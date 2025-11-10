Старт на гореща политическа седмица. Очаква се в рамките на следващите дни да се проведе втора среща между работодателите и властта. Припомняме, че миналата седмица стана ясно, че работодателските организации ще бъдат поканени на заседание на Съвета за съвместно управление, на което да бъдат дискутирани исканията на бизнеса.

Бойко Борисов разговаря с работодателите за бюджета

Работодателите не са доволни от вдигането на данък дивидент, максималния осигурителен праг и увеличаването на пенсионната вноска с два процентни пункта. Миналата седмица те отказаха да участват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което блокира бюджетната процедура. А в ефира на NOVA синдикати поискаха също да бъдат поканени на заседанието на коалицията във вторник.

