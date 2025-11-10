-
Републиканци и демократи в САЩ постигнаха сделка за край на правителствената криза
-
МВР, ДАНС и МО с допълнителни мерки за сигурността на обектите на „Лукойл” у нас
-
Оставки на върха в Би Би Си заради редактирана реч на Тръмп
-
Ивайло Пенчев: България става все по-лошо място за правене на бизнес
-
Ще бъде ли преработен бюджетът в евро
-
Британските военни ще помогнат за защитата на Белгия след нахлуванията на дронове
Работодателските организации не са доволни от вдигането на данък дивидент, максималния осигурителен праг и увеличаването на пенсионната вноска
Старт на гореща политическа седмица. Очаква се в рамките на следващите дни да се проведе втора среща между работодателите и властта. Припомняме, че миналата седмица стана ясно, че работодателските организации ще бъдат поканени на заседание на Съвета за съвместно управление, на което да бъдат дискутирани исканията на бизнеса.
Бойко Борисов разговаря с работодателите за бюджета
Работодателите не са доволни от вдигането на данък дивидент, максималния осигурителен праг и увеличаването на пенсионната вноска с два процентни пункта. Миналата седмица те отказаха да участват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което блокира бюджетната процедура. А в ефира на NOVA синдикати поискаха също да бъдат поканени на заседанието на коалицията във вторник.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни