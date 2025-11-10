Това съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров предлага част от приходите от платеното паркиране в столицата да се насочват към Столичната община и съответните райони, в които действат синя и зелена зона.

"Предлагаме иновативен и различен модел – част от средствата, които в момента на 100 процента постъпват в Центъра за градска мобилност, да бъдат пренасочени към Столичната община. Те ще се разпределят по направления и ще достигат до районните кметове в зоните, където е въведено платено паркиране", обясни Петров.

Столичната община предлага нови цени за паркиране - 4 лв. за синя зона и 2 лв. за зелена

Заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев обясни, че се очаква приходите от синя и зелена зона да нараснат, а част от тях ще се използват за подобряване на инфраструктурата в съответните райони. По думите му средствата ще се влагат в ремонти на паркинги, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари и улично осветление. Идеята е хората реално да виждат резултата от парите, които плащат за паркиране, посочи Чаушев.

Чаушев обясни, че са изготвени ясни правила как ще се разходват средствата – районните администрации и голямата община ще предлагат проекти, които ще се одобряват с доклад до СОС. Ще се изготвя и ежегоден отчет за реализираните дейности.

Терзиев: Предложението е 5 лева на час за паркиране в „червена зона”

Очаква се докладът да бъде внесен за разглеждане на предстоящото заседание на СОС на 13 ноември.

Редактор: Цветина Петкова