Столичната община предлага увеличение на цените в зоните за почасово паркиране. Цените не са актуализирани от 13 години и сега общината търси решение за това как паркирането в столицата да се улесни, особено в идеалния център на града. Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на ПП-ДБ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Предложенията са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която участваха 22 230 души от всички части на града. В момента парите от платеното паркиране отиват в дружеството "Център за градска мобилност" ЕАД. Каква част от приходите отиват за ремонти на паркинги, можете да прочетете тук.

Основни изводи от анкетата:

• Най-сериозният проблем е недостигът на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне или да паркират далеч от дома си.

• Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в "Банишора", южните квартали до бул. "Тодор Каблешков", както и в "Редута", "Гео Милев", "Изток" и "Изгрев".

• В съществуващи зелени подзони (Център, "Оборище", "Иван Вазов", "Лозенец" и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.

• Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя.

• 80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

Основни предложения в доклада:

• Разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток".

• Превръщане на част от зелените подзони в сини.

• Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за синята зона.

• Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.

• Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.

• Ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

Редактор: Цветина Петкова