Мъж на 63-годишна възраст, живеещ на малкия гръцки остров Донуса в Егейско море, беше глобен с над 1,7 милиона евро заради предполагаемо измъчване на животни, съобщиха гръцките власти във вторник, цитирани днес от електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Той е държал 58 котки заключени и недохранени, съобщиха от полицията в Наксос и Малките Циклади. Мъжът е бил арестуван след жалби и е обвинен в тежко престъпление съгласно законите за защита на животните в страната.

Заподозреният е отведен в Прокуратурата на Наксос.

Редактор: Габриела Павлова