„Зърнопроизводителите са базов отрасъл и са в много тежко положение“, обясни доц. Огнян Боюклиев от Института за Икономически изследвания към БАН в студиото на „Денят на живо”. Според него около 85–90% от обработваемите площи в България са заети със зърнени култури, които са енергийно интензивни и основно предназначени за износ.

„От дълбоката оранка до комбайните – всичко е енергия. Само дизелът достига до 40% от себестойността на пшеницата, заедно с торовете“, уточни експертът. Той подчерта, че настоящата година е изключително трудна както заради климата, така и заради конкурентния внос от Украйна. „Производителите се готвят за протести, а в новия бюджет не виждам подкрепа за тях“, каза Боюклиев.

Вносните храни и ефектът от горивата

По думите му около 80% от плодовете и зеленчуците у нас са вносни, което означава, че транспортните разходи – също зависими от горивата – ще повлияят допълнително върху цените.

„Надявам се правителството да е взело необходимите мерки и да има достатъчно гориво“, заяви доцентът.

Еврото и административните мерки

Боюклиев коментира и темата с въвеждането на еврото: „Технически то не би трябвало да се отрази върху цените, но начинът, по който се прилага – със замразяване след определена дата – доведе до презастраховане от търговците и изкуствено поскъпване“.

Според него административните грешки през годината са повлияли повече на цените, отколкото реалните икономически фактори.

Тревожни данни за фалшиви продукти

Доц. Боюклиев посочи, че България е нетен вносител на мляко и че много млечни и месни продукти у нас се произвеждат от вносна суровина.

„Днес излезе информация, че за първите девет месеца са заловени 9500 тона фалшиво сирене. Това е тревожно“, заяви той.

Информационните системи

Боюклиев критикува държавната онлайн система за следене на цените, като я определи като неефективна: „Като потребител това не ми помага. Не можеш да сравниш реално цените на артикулите. В Турция системата е направена така, че всеки сутрин може да си направи „кошница“ и да види къде е най-евтино. Това е, което ни трябва“.

Данъчната политика

Според Боюклиев идеята за диференциран ДДС е неразбрана социална политика. „Защо човек с високи доходи да купува евтина храна? Трябва да има качествена храна, а социално слабите да получават помощ, за да си я позволят. Това е социална политика, не просто ниски цени за всички“, твърди той.

Контролът върху вноса от Украйна

По повод позицията на България пред ЕС за търговията с Украйна, Боюклиев заяви:

„Украйна има огромен агроекологичен потенциал. Въпросът е не да спираме вноса, а да имаме реален контрол – лаборатории, които да следят качеството. Не може да допускаме ГМО сортове или продукти, които не отговарят на европейските стандарти“.

Той напомни, че лабораторията в „Капитан Андреево“ е ключова и настоя да бъде държавна, а не частна.

Социална политика

Доц. Боюклиев коментира и социалната политика. „У нас няма лява партия, която реално да защитава бедните“, каза той.

Според него България е изправена пред сериозно предизвикателство – да осигури стабилност на горивния пазар, подкрепа за земеделците и реален контрол върху качеството на храните. Без тези мерки цените ще продължат да растат, а българските производители ще останат в неравностойно положение спрямо вносната конкуренция.