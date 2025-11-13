Онлайн публикации обявиха смъртта на две популярни жени у нас – актрисата Лара Златарева и журналистката Лилия Вучкова, по-известни като Кака Лара и Кака Лили от шоуто „Милион и едно желания“. Информацията е фалшива, а зад нея стои един и същ човек.

В ерата на изкуствения интелект все по-често ще ставаме свидетели на новини за нечия смърт и други шокиращи и подвеждащи сюжети. Интересното в този случай е, че зад двете публикации в TikTok стои реална жена. Какви са мотивите ѝ – можем само да предполагаме. Преди видеата да бъдат свалени, те са достигнали над 200 хиляди гледания. Затова е важно, когато попаднем на фалшиво съдържание, да го докладваме, за да бъде премахнато и да се ограничи разпространението му. А общата препоръка – да бъдем критични към всичко в интернет.

„Истината е, че всичко премина през няколко етапа. Първо ми се обадиха по телефона и ми казаха: „Да знаеш - в TikTok те отписаха“. Попитах: „Какво значи това, не разбирам какво ми говорите?". И тогава разбрах, че съм „починала“, каза актрисата в ефира на „Здравей, България”.

Фалшив клип в TikTok твърди, че певецът Галин е починал в катастрофа

В първия момент тя реагирала с усмивка на фалшивата новина за кончината ѝ. "След като ми пратиха скрийншот, видях снимката и умрях от смях. Защото си казах: „Кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?“. И допълни: „Но както ми беше смешно, започнаха да ми се обаждат страшно много хора. Започнах да получавам съобщения: „Добре ли си? Всичко наред ли е?“. И това вече ме притесни. Естествено, че аз много отдавна вече се бях обадила на майка ми, на дъщерите ми. Нито една от тях няма TikTok. Щяха да получат новината пак така – през скрийншот. Майка ми обаче работи сред млади хора, които сигурно имат TikTok. И си казах: „Сега ще започнат да я гледат тъжно“. Предупредих всички“.

Фалшива новина за смъртта на инфлуенсъра Александър Влог разтърси мрежата

Актрисата сподели, че след като минало време, у нея се натруало „усещането за нещо гадно“. Тя подчерта, че много хора ѝ писали, че са докладвали видеото, в което се съобщава за смъртта ѝ.

„Тази жена - Пепа Кънева, сигурно е някакво фалшиво име, но разбрах, че това е реален човек. Реален човек, на когото даже му пишат: „Това е фейк, това е фалшива новина, защо го правиш?“. И тя отговаря: „Не знам защо го правя“, обясни Златарева.

Тя сподели, че случилото се я накарало да се замисли за това каква е силата на всички тези видеа, които са създадени само и единствено с идеята да генерират гледания. „Тази жена дори не събира лайкове. Но очевидно е готова на всичко. И вече дойде дълбоката философска мисъл - как би могъл да накараш толкова много хора за буквално никакво време да ти отворят даден пост? И как всичко това би могло да бъде в името на нещо позитивно? Видеото има над 163 хиляди гледания“, подчерта актрисата.

Човекът зад акаунта с името „Пепа Кънева“ не спира дотук. Тя публикува и втори онлайн некролог – този път за Лилия Вучкова, позната като Кака Лили. „Аз се чувствам прекрасно – на един кораб съм, в Германия, плувам по една ръка. Нека си мислят, че съм починала. За себе си никога не съм чела нищо подобно. Щом някой е решил да го направи – явно ми е погребал злото“, коментира Вучкова.

Освен лъжливата информация за смъртта на двете жени, авторът на публикациите дори разказва измислена история как се е стигнало до трагедията.

Според фалшивата версия Кака Лара паднала от осмия етаж, докато чисти прозорци. „Да кажа само – живея в къща, не съм на осмия етаж и отдавна не съм си мила прозорците“, пошегува се Златарева.

Според експерти по онлайн съдържание, авторът на публикациите не може да има пряка финансова полза от хилядите гледания. „Това ме навежда на мисълта, че тук има психологически момент, а вероятно и личен. Лошото е, че вече всеки може да качи фалшива новина. Колкото повече хора докладват видеото, толкова по-добре. Въпросът е колко бързо ще реагира екипът на социалната мрежа, преди то да плъзне из медиите“, коментира Етиен Янев, обучител в сферите на дигиталния маркетинг и AI.

И двете дами също подозират, че става дума за личен или психологически проблем.

„Много може да са причините – само човек, който не е добре психически, може да се занимава с подобни неща“, заяви Вучкова.

„Не знам защо ме е избрала за жертва – може би някога не съм ѝ пуснала филмче по „Милион и едно желания“, добави Златарева.

Целия разговор гледайте във видеото.