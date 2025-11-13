Два месеца след влизането в сила на поправките в Закона за движение по пътищата - тежките катастрофи продължават да са ежедневие. А не по-малко са и случаите, при които те са причинени от шофьори, употребили алкохол или наркотици. С последните промени бяха увеличени глобите, а полицията твърди, че е засилила контрола. Има ли резултат от по-строгите санкции и наказания? Отговор на този въпрос в Обедния информационен блок на NOVA News даде председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка инж. Йонко Иванов.

"Тежките катастрофи по пътищата продължават, защото няма философия на темата „Пътна безопасност“. За да постигнем успех в нещо, първо трябва да имаме нова философия, след това трябва да имаме стратегия, после – мерки, които да убедят хората, че ще допринесат за нещо по-добро. И едва тогава те трябва да бъдат облечени в законодателство", категоричен е той.

По-високи глоби, по-малко контрол: Експерти критикуват последните промени в Закона за движение по пътищата

По думите му "някакви лаици, които се събуждат рано сутрин, смятат, че със санкции и с тояга ще направят мерките по-ефективни и ще намалят ПТП-тата". "Това няма да се случи, защото сме най-изостаналата държава в момента – от гледна точка на пътища, инфраструктура, организация на движението, маркировка, пътни знаци и не на последно място – възпитание", подчерта той.

И беше категоричен, че докато няма чуваемост на професионалистите – хората, които имат опит и знаят как и по какъв начин се прилагат новостите в ЕС, няма да има намаляване на смъртността по пътищата у нас.

Целия разговор гледайте във видеото.

