Колко струва да си социален през празничния сезон?
Празничният сезон често носи радост, но сериозни разходи. Фирмени партита, таен Дядо Коледа, подаръци за приятели и роднини, Черен петък и Кибер понеделник – всичко това натоварва бюджета, а според експерти явлението вече има и име: „френдфлация“ – увеличение на личните разходи, породено от социалния натиск да се участва в скъпи дейности с приятели.
Все повече българи започват да си правят сметка за това колко им струва социалният живот. Някои хора споделят пред NOVA, харчат над 600–700 лева за подаръци за роднини и приятели, а други планират по-скромни бюджети заради ремонти или други лични разходи.
Експерт за Черния петък: Планирайте, за да не ви излъжат с фалшиви промоции
Икономистът Стоян Панчев обяснява, че много семейства прибягват до бързи кредити, за да покрият празничния ентусиазъм, който често надвишава финансовите им възможности. Спестяванията се използват основно за празници и почивки, а банкетната култура на българина понякога поставя разходите над финансовата дисциплина. Годишната инфлация в сектора на свободното време, културата и забавленията достига почти 10%, а в Западна Европа цените на хотелите поскъпват дори двойно и половина между септември и декември.
Културният антрополог доц. Велислава Петрова отбелязва, че българите гледат на празничните разходи и като на начин да се живее добре. „Даровете често имат умиротворителна функция. Те са знак, че ни се грижим за другите, дори когато е трудно или принудително. Новата тенденция обаче е българинът все по-често да инвестира в преживявания, а не във вещи. Преживяванията оставят спомен и емоция", каза тя.
Специалистите съветват да се пази баланс между доходи и разходи. Панчев предупреждава, че разходите през декември често тежат и през януари и февруари, затова е добре да не се харчи повече, отколкото се печели.
Повече гледайте във видеото.
