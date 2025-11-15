София и Варна на протест. Поводът е случаят с кучето Мая, което беше прегазено по особено жесток начин докато спи на тротоара в квартал "Разсадника".

В морския град хората се събраха пред Съдебната палата, като настояха за спиране на агресията над животни и поискаха справедливост и ефективни присъди за всеки който упражнява насилие.

Повдигнаха обвинение на доктора, заподозрян в прегазването на кучето Мая

Според съорганизатор на протеста във Варна - Стефан Курдов, необходими са сериозни промени в Наказателния кодекс - които да водят до ефективни присъди за насилието над животни.

Протест срещу насилието над животни бе организиран и пред Съдебната палата в София този следобед. Акцията е организирана във фейсбук от групата "Бандата на безгласните". Всеки ден невинни животни стават жертви на насилие, а ние, хората, сме техният единствен шанс за справедливост", заявяват организаторите.

Събралите се граждани призоваха насилието над животни да спре. Част от тях бяха разпънали плакати с надписи: "Те не могат да говорят, ти защо мълчиш?". Други издигнаха транспаранти с надписи "Законите ни са по-мъртви от жертвите" и "Днес е животно - утре човек". Част от протестиращите бяха довели и домашните си любимци. Те зарадваха децата, които бяха доведени от родителите си на протеста.

Преди това демонстрация имаше и пред ВМА. Протестът бе организиран от "Приятели на Мечо" и "Невидими животни".

Преди дни специализант във Военномедицинска академия (ВМА) блъсна куче в София, заради което бе обвинен в умишлено проявена жестокост към гръбначно животно, в резултат на която е настъпило тежко увреждане. На мъжа, който е от Република Северна Македония, беше наложена гаранция в размер на 5000 лв.