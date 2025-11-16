Варненското село Черковна е дом на първото българско училище в областта – сграда, която е паметник на културата, но днес се намира в окаяно състояние. Местните жители алармират, че без спешна намеса покривът може да рухне всеки момент, а средства за ремонт няма.

Сградата, строена между 1841 и 1848 г., е място с огромно историческо значение. Именно оттук над 30 млади хора са излезли като учители и свещеници и са положили основите на просветата в региона.

Днес училището функционира като музей, но течащият покрив унищожава както конструкцията, така и ценните експонати. „Покривът тече и това уврежда абсолютно всичко вътре“, обясни кметът на селото Румяна Николова.

Жителите полагат усилия сами да спасят сградата – при хубаво време изнасят всичко навън, за да проветрят и предпазят от влагата, но тези действия са временно решение.

Необходима е пълна реставрация, оценена на около 20 хиляди лева, но като паметник на културата сградата изисква специализирани дейности, които ще увеличат разходите значително. „Ремонтът трябва да се извърши от оторизирана фирма, което ще оскъпи процеса“, допълни

Освен това всички дейности трябва да бъдат одобрени от Министерството на културата и НИНКН, което допълнително забавя процедурата. Докладни вече са изпратени до Община Провадия и се очаква процесът да бъде задействан.

Докато решенията се бавят, всеки дъжд застрашава покрива. „Черковна винаги е била културно и образователно средище. Хората милеят за миналото си и искат това да бъде запазено“, каза кметът Николова.

Местните жители вече са открили дарителска сметка и призовават за подкрепа. „Който има желание и възможност, нека помогне. Такива каузи трябва да се подкрепят, за да оставим нещо за поколенията“, апелира Анелия Танкова.

„За нас няма голямо и малко добро. Всяко добро е добре дошло“, добави кметът.

Училището в Черковна е част от българската история – и без спешни действия рискува да остане само спомен.

Ако искате да се включите в дарителската кампания за реставрацията на училището, ето как може да го направите:

Име на клиент: Н Ч/ЩЕ В.М. БЪЧВАРОВ 1927Г ЧЕРКОВНА

Customer name:NARODNO CHITALISHTE V.M.BACHVAROV 1927G

Адрес: България, ЧЕРКОВНА, С ЧЕРКОВНА

Address: BULGARIA, CHERKOVNA, S CHERKOVNA

ЕИК / UIC: 000085449

Сметка / Account : Разплащателна сметка

Валута / Currency: BGN

IBAN: BG29STSA93000007460614

BIC: STSABGSF

Дата / Date: 15.11.2025 г.

