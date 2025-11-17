Новаторски генетичен анализ на кръвта на Адолф Хитлер разкри данни за неговия произход и здравослови проблеми. Международен екип експерти успява да опровергае стария слух, че диктаторът е имал еврейско потекло, и установява, че е страдал от генетично заболяване, засягащо развитието на половите органи – всичко това, извлечено от парче засъхнала, окървавена тапицерия, съобщи Би Би Си.

Докато сензационните заглавия се фиксират върху въпроса дали Хитлер е имал миниатюрен полов орган, или само един тестис, по-съществените резултати сочат, че неговата ДНК показва необичайно високи стойности – в най-горния 1% – за генетична предразположеност към аутизъм, шизофрения и биполярно разстройство. Това обаче не означава, че той е страдал от тези състояния. Експертите са категорични - подобен анализ не е диагноза.

Етичен въпрос: Оправдано ли е подобно изследване?

Точно тук идват и етичните въпроси. Оправдано ли е подобно изследване? „Колебаех се много“, признава проф. Тури Кинг в началото на документалния филм на Channel 4 „ДНК-то на Хитлер: Проектът за диктатор“. Тя обяснява, че още от поканата преди години е осъзнала колко чувствителни могат да бъдат последиците – „не ме интересува да гоня сензации“. Проф. Кинг обаче била убедена, че рано или късно някой ще направи такъв анализ, а под нейно ръководство поне ще бъде извършен научно и с нужните ограничения.

Тя е известна с работата си по идентифицирането на скелета на Ричард III, открит под паркинг в Лестър. Сега професорът работи с парче диван от подземния бункер, където Хитлер се самоубива в края на войната. Американски полковник взема кървавата тапицерия като „военен трофей“, а днес тя е изложена в Музея на историята в Гетисбърг.

Това е първият генетичен профил на Хитлер

Учените са уверени, че това е именно кръвта на Хитлер – Y-хромозомата от пробата съвпада изцяло с ДНК, взета от негов мъжки родственик преди десетилетие. Секвенирането, продължило 4 години и вече под научно рецензиране, дава първия в историята генетичен профил на диктатора.

Експертите подчертават: Хитлер не е имал еврейски произход – слух, разпространяван още от 20-те години на миналия век. Освен това той е страдал от синдром на Калман – заболяване, което засяга пубертета и развитието на половите органи и може да доведе до неразвит полов орган и неспуснати тестиси. Заболяването влияе и на либидото – нещо, което според историка д-р Алекс Кей може да помогне да се обясни почти пълната липса на личен живот и неговата маниакална отдаденост на политиката.

Диктаторът с предразположеност към аутизъм, ADHD, шизофрения и биполярно разстройство

Там, където изследването става още по-спорно, са полигенните тестове, показващи висока предразположеност към аутизъм, ADHD, шизофрения и биполярно разстройство. Полигенната оценка е статистически инструмент – полезен за установяване на риск от сърдечни заболявания или рак, но далеч по-несигурен, когато става дума за индивидуално поведение. „Фактът, че дадена особеност е записана в ДНК, не означава, че ще се прояви“, казва генетичката д-р Сундя Раман. Проф. Саймън Барон-Коен от Кеймбридж предупреждава: „Преходът от биология към поведение е огромен скок".

Евтина сензация ли е документалният филм?

Точно затова някои учени обвиняват филма в твърде опростен прочит на истината. Британското национално дружество за аутизъм нарича подхода „евтина сензация“, а специалисти се тревожат, че зрители може да почувстват тревожност, ако виждат собствените си диагнози, свързани с човек, извършил чудовищни престъпления.

Критики има и към заглавието на филма – „Проект за диктатор“, въпреки че експертите ясно казват, че няма „ген за диктатор“. Историкът проф. Томас Вебер, участвал в проекта, предупреждава, че ако зрителите решат да търсят „ген на злото“, научната работа ще бъде погрешно интерпретирана.

Появяват се и морални въпроси: редно ли е да се анализира ДНК на човек без разрешение – особено на исторически фигури, отговорни за масови убийства? Според проф. Кинг подобни изследвания не са необичайни: „Има стотици анализирани ДНК проби от отдавна починали хора. Въпросът е как тълкуваме резултатите“.

Няколко европейски лаборатории отказват да участват и тестовете са извършени в САЩ. Според историка д-р Кей основният критерий е научната строгост: „Хитлер е мъртъв от 80 години и няма наследници. Трябва да поставим неговите престъпления на кантара срещу етичната дилема“.

Дали изследването е трябвало да бъде направено? Отговорът зависи от това кого питате. За участниците в проекта то допринася за по-пълната картина на човек, който продължава да плаши и да предизвиква интерес десетилетия след смъртта си. Други историци смятат, че обясняването на Хитлер чрез генетика е погрешно и че ключовият урок остава социалният: „обикновени хора в определени условия могат да извършат или приемат чудовищни престъпления“.

Когато пълното изследване бъде публикувано, експертите подчертават, че то трябва да се използва „внимателно и трезво“. А обществото – включително медиите – носи отговорност да го тълкува точно и без стигма, защото „такъв документален филм не съществува във вакуум“.

